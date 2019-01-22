Астана, 22 января, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Бывший пограничник Владислав Челах, который расстрелял 14 сослуживцев и егеря в 2012 году, остаток жизни проведёт в колонии особого режима. Служители Фемиды не стали смягчать меру наказания преступнику. Такое решение сегодня, 22 января, вынес Верховный суд Казахстана, оставив ранее вынесенное решение первой инстанции без изменений.

В тюрьме

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На отмене пожизненного тюремного заключения настаивала адвокат осуждённого Гульмира Шалдыкова, сообщает интернет-газета zonakz.net. Она пояснила, что поводом для пересмотра дела Челаха послужило решение ООН, которое было рассмотрено в ноябре 2017 года. Однако суд оставил её ходатайство без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, обгоревшие останки 14 военнослужащих и егеря на заставе «Аркенкерген» в Казахстане были обнаружены в конце мая 2012 года. Через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник — 20-летний рядовой Владислав Челах. Впоследствии он признался в убийстве сослуживцев, объяснив свой поступок «временным помутнением сознания». В декабре 2012 года Челаха приговорили к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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Дело казахстанского пограничника об убийстве 15 человек будет пересмотрено

В январе 2018 года сообщалось о пересмотре уголовного дела осуждённого за расстрел сослуживцев бывшего пограничника. Соответствующее решение принял Верховный суд Казахстана в связи с положительной резолюцией Комитета ООН по правам человека в ответ на поданное ходатайство Челаха. Комитет ООН по правам человека признал: осужденный был лишен права на беспристрастное и справедливое судебное разбирательство.