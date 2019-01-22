Вашингтон, 22 января, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Снижение темпов роста ВВП Китая обусловлено торговой войной с США. Об этом написал американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп отметил, что Китай в настоящее время демонстрирует самые низкие показатели экономики за почти 30 лет. Это происходит на фоне напряженности в торговле с США и новой политики китайских властей.

«Китаю имеет смысл наконец заключить реальную сделку и прекратить ходить вокруг да около!» — добавил Трамп.

В 2018 году рост экономики КНР составил всего 6,6%, таковы данные Государственного статистического управления Китая. Столь низкие темпы отмечены впервые с 1990 года.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Трампа рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары ради достижения успеха в переговорах с Пекином. По данным The Wall Street Journal, пойти на такую уступку предложил глава американского минфина Стивен Мнучин.

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