Галифакс, Канада, 22 января, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Фрегат канадских ВМС HMCS Ville de Quebec вернулся в порт Галифакс после шестимесячного боевого дежурства в составе Второй постоянной военно-морской группы НАТО в акватории Средиземного моря. На замену ему вышел фрегат HMCS Toronto, сообщает 21 января Global News.

US Navy Фрегат канадских ВМС HMCS Ville de Quebec

Отмечается, что фрегат HMCS Toronto «примет участие в операции НАТО Reassurance («Заверение») по обеспечению безопасности и сдерживанию в Центральной и Восточной Европе».

Также сообщается, что на боевом корабле размещен палубный вертолет CH-148 Cyclone.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года у берегов Сирии курсировала Вторая постоянная военно-морская группа НАТО, в составе фрегатов ВМС Канады, Нидерландов, Испании, Франции и Греции, атомных подводных лодок США и Британии, ракетных эсминцев США и флагмана 6-го оперативного флота США «Маунт Уитни».

Читайте также: Группировка НАТО в Средиземноморье пополнилась фрегатом ВМС Германии