Хараре, 22 января, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал граждан страны к национальному диалогу, сообщает 22 января Reuters.

En.kremlin.ru Эммерсон Мнангагва

Причиной подобного заявления стали массовые акции протеста, вызванные повышением цен на топливо. Требования манифестантов очень быстро стали политическими: народ требует отставки президента.

Напомним, акции протеста в Зимбабве продолжаются с 14 января. В ходе столкновения несогласных с правоохранительными органами погибли по меньшей мере 12 человек. Полиция проводит аресты наиболее активных протестующих.