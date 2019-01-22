Москва, 22 января, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Автовладельцам Москвы посоветовали сегодня, 22 января, отказаться от личного автотранспорта и пересесть на общественный. Как сообщили ИА REGNUM в Московском департаменте транспорта, в городе ожидается гололедица.

Gwydion M. Williams Гололедица

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Метель в Москве намела сугробы

Так, согласно прогнозам синоптиков, днём температура воздуха в Москве прогреется до — 12.-10 градусов Цельсия, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица.

https://twitter.com/DtRoad/status/1087560526543183872

«Одевайтесь теплее и будьте аккуратны на дорогах. А лучше пользуйтесь городским транспортом. На нем быстрее и безопаснее», — говорится на странице ведомства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, с подобной просьбой «сохранять повышенную внимательность на дорогах, а при возможности пользоваться общественным транспортом» 21 января к столичным автомобилистам обратился Центр организации дорожного движения Москвы. Напомним, накануне в столице шёл сильный снег, из-за метели видимость на дорогах снизилась, было очень скользко.