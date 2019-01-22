Москва, 22 января, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В Москве после вчерашней метели подросли сугробы. Снежный покров стал больше на 4−6 см. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Виктор Васнецов. Вьюжит. Метель. Старая Москва. 1904

Читайте также: Антициклон несёт в Москву морозы до — 27 градусов

По словам главного синоптика России, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва», днём 22 января будет не так облачно, а 23 января снег прекратится и выглянет солнце, однако морозы усилятся. В ночь на 23 января столбики термометров опустятся до −19…−17 градусов. До конца текущей недели температура воздуха днём не прогреется выше — 8 градусов.

Читайте также: МЧС предупредило о непогоде в Москве: ветер, снег и метель

«Такое понижение температуры будет обусловлено затоком холодного воздуха», — пояснил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву с северо-запада пришёл антициклон. По данным Гидрометцентра, столбики термометров в ночные часы будут опускаться до отметки — 20 градусов.