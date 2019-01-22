Оттава, 22 января, 2019, 08:32 — ИА Регнум. США готовятся направить Канаде официальный запрос об экстрадиции финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает The Globe and Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным издания, об этом сообщил посол Канады в США Дэвид Макнотон, однако дипломат не уточнил, когда именно будет направлен запрос.

Напомним, в начале декабря 2018 года по запросу властей США в Канаде была арестована финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Позже канадский суд освободил ее под залог.

Она будет находиться под домашним арестом в ожидании решения об экстрадиции в США. Канада должна получить соответствующий запрос до конца января, если этого не будет сделано, то Ваньчжоу будет выпущена на свободу.

Читайте также: Глава Huawei заявил, что компания готова к трудностям