Душанбе, 22 января, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал руководителей авиакомпании «Таджик Эйр» и «Амонатбанка» и выгнал их с заседания правительства, сообщает 22 января агентство «ТаджикТА».

Yuriy Ilyin Самолёт авиакомпании «Таджик Эйр»

Глава государственного банка «Амонатбанка» Рухулло Хакимзода и руководитель национальной авиакомпании «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов выступили с отчетом о деятельности организаций.

После отчета глава государства подверг руководителей жесткой критике и попросил их немедленно покинуть заседание правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года большинство сотрудников авиакомпании «Таджик Эйр» отправлены в неоплачиваемый отпуск. Данная мера связана с финансовыми проблемами перевозчика.