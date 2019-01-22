Киев, 22 января, 2019, 08:26 — ИА Регнум. За годы независимости Украина стала наибеднейшей страной Европы, поскольку в ней действует правило «деньги делают политику, а политика — ещё большие деньги», заявил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Добродомов 21 января в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Парламентарий отметил, что во время президентской и парламентской избирательных кампаний политиками будут потрачены такие деньги, которые уже сейчас вызывают шок не только у жителей Украины, но и у сторонних наблюдателей.

«Мы дошли до того, что из страны, которая начинала в 1991 году с довольно модернизированной мощной экономикой, закончили через 27 лет как наибеднейшая страна в Европе. Вот вам результат этого простого, но позорного правила, когда деньги делают политику, а политика снова делает деньги», — рассказал Дмитрий Добродомов.

Он подчеркнул, что дальнейшие выборы из списка давно известных политиков ни к чему не приведут, поскольку все они руководствуются вышеописанным принципом заработка на политике.

«Вдумайтесь, если кто-то выбрасывает на выборы сотни миллионов, а по некоторым подсчётам — целый миллиард… Очевидно, что если он возглавит государство, то этот миллиард он себе возвратит. Задайте себе простой вопрос, за счёт кого он вернёт этот миллиард, а идёт он не только чтобы вернуть, но и чтобы приумножить», — подытожил Добродомов.

Напомним, Верховная рада Украины заложила в бюджет на 2019 год 1 млрд гривен или $36 млн на так называемый «фонд президента». Деньги пойдут на открытие компьютерных классов в школах, ремонт площадок, покупку автобусов, выплату стипендий и прочие благие дела от имени президента Украины Петра Порошенко. Эксперты считают это неприкрытой попыткой Порошенко избраться на второй срок за счёт налогоплательщиков.

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