Горно-Алтайск, 22 января, 2019, 08:23 — ИА Регнум. В отличие от читинских единороссов, которые лишь рекомендовали снять с партийной должности читинского депутата Екатерину Борисову, предложившую отключать по ночам свет в бараках малоимущих горожан, в Республике Алтай новоизбранные депутаты-единороссы муниципального образования «Чемальский район» оказались куда решительнее. Как сообщают «Новости Горного Алтая», по итогам состоявшейся сегодня, 22 января, сессии Чемальского районного совета, Марина Бочкарева, Александра Механошина и Пантелей Яманов сложили с себя депутатские полномочия, поскольку считают действия своего коллеги Юрия Корнеева аморальными.

Цитата с сайта «Новости Горного Алтая» В Республике Алтай трое депутатов сложили с себя полномочия в знак протеста против коллеги-дебошира

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Дело в том, что в конце декабря 2018 года после новогоднего корпоратива в селе Чемал заместитель председателя районного совета депутатов Юрий Корнеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес побои управляющей кафе и присутствовавшей на мероприятии в качестве певицы 59-летней местной жительнице, а также заступившемуся за нее 14-летнему ребёнку.

После того, как инцидент этот получил широкий общественный резонанс, народный избранник обвинил своих жертв «в провокации», написав заявление в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности подростка, который якобы его избил. Следствие во всём разобралось и установило факт необходимой обороны в действиях мальчика против Корнеева. Но доследственная проверка, призванная дать оценку действиям самого депутата, ещё не завершена.

Сегодня в ходе сессии вышеназванные депутаты предложили коллегам обсудить, насколько поведение Корнеева соответствует депутатской этике, однако спикер Людмила Ящемская отказалась вносить вопрос в повестку дня. Однако же за прекращение депутатских полномочий Марины Бочкаревой, Александры Механошиной и Пантелея Яманова Чемальский районный совет счёл возможным проголосовать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, большие муниципальных выборы состоялись в Республике Алтай осенью 2018 года. Жители региона определились с новым составом более сотни органов местного самоуправления для более чем 80 муниципальных образований. Любопытно, что на выборы заявились десятки кандидатов с криминальным прошлым: бывшие воры, дебоширы, насильники, растратчики.