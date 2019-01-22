Якутск, 22 января, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Курилы — исторически принадлежащие России земли, и нет основания их кому-то отдавать. Такое мнение высказал экс-президент Якутии, бывший сенатор и действующий государственный советник республики Вячеслав Штыров. По его мнению, было бы странным лишаться этих островов только потому, что этого хотят японцы.

Mil.ru Российский военный корабль на боевом дежурстве в районе Курильских островов

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«Для тех же, кто не помнит отечественной истории, надо вводить уголовное наказание за отрицание обоснованности принадлежности всех Курил России, — цитирует сенатора ИА SakhaDay. — Нет никаких рациональных объяснений, почему и с какой целью надо передавать исторически принадлежащие России земли, да ещё стране, находящейся под полным контролем нашего главного геополитического противника — Соединённых Штатов Америки. Только потому, что японцы этого хотят? А нам-то что надо от Японии, что мы ждём позитивного? Ровным счётом ничего».

Вячеслав Штыров уверен, что для передачи островов Японии нет никаких ни исторических, ни антропологических оснований: с научной точки зрения «исконными землями», на которых происходил процесс консолидации отдельных аборигенных племён и выходцев из Китая и Кореи в единый японский этнос, являются остров Кюсю и южная часть острова Хонсю. По мнению сенатора, повод для надежды на получение Курил дал Японии бывший президент России Борис Ельцин. Тогда одномоментная сдача островов не состоялась потому, что руководитель страны осознал, что и так не популярен у народа.

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«Но взамен родился пятиэтапный ельцинский план совместной российско-японской деятельности на южных Курилах. По своей сути это та же сдача островов Японии, только растянутая во времени и без указания точной даты. В рамках этого плана был даже подписан беспрецедентный по ущербу для России договор о рыболовстве в районе южных Курил, фактически выводящий из-под российской юрисдикции наши двенадцатимильные территориальные воды. Такие договоры подписывают только страны, побеждённые в войне. Удивительно, но он действует до сих пор», — пояснил Вячеслав Штыров.

Он считает, что заложенная в горбачёвско-ельцинские времена традиция неопределённости, обещаний, безосновательных уступок российской стороны в отношениях с Японией продолжается до сих пор при том, что японцы всё наращивают и наращивают свои требования и претензии.

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«На последней встрече руководителей двух стран во Владивостоке была достигнута договорённость об участии японского бизнеса в развитии южных Курил. Однако прибывшие для знакомства с островами представители деловых кругов Японии заявили, что их не устраивает российское законодательство, и они готовы работать только на условиях особых правовых норм. По сути дела, такое требование означает вывод территории из-под российской юрисдикции. Но это уже не что иное, как потеря суверенитета России на своей же земле», — отметил также Вячеслав Штыров.

Он считает, что ситуация с возможностью передачи Курил Японии напоминает самосбывающийся прогноз, когда самое невероятное событие становится реальностью только потому, что в результате бесконечных повторов в информационном поле общественное мнение постепенно свыкается с мыслью, что это событие рано или поздно случится.

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«Надо, наконец, остановиться. Позиция должна быть твёрдой и однозначной: не будет никогда и никаких территориальных уступок. Твёрдости и настойчивости в отстаивании своих интересов не мешало бы нам, кстати, поучиться у японцев», — считает сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Японии внёс поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы северных территорий», в которых зафиксирована принадлежность четырёх Курильских островов Японии и поставлена задача «прилагать максимальные усилия для реализации скорейшего возвращения северных территорий как территорий, принадлежащих Японии». Таким образом, руководство страны продолжает добиваться отторжения от России островов Курильской гряды — Шикотана, Итурупа, Кунашира и группы островов Хабомаи. Россия в свою очередь напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР, а потому суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.