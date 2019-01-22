Вашингтон, 22 января, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Лучшим в жизни днем бывшего руководителя аппарата Белого дома Джона Келли стал день его увольнения с занимаемой должности, об этом написал экс-помощник президента США Дональда Трампа Клифф Симс в своей книге «Команда гадюк», выдержки из которой привела газета The Washington Post.

Matt H. Wade Белый дом, США

«Это худшая работа, которая у меня когда-либо была. Люди, наверное, думают, что меня волнуют слухи о возможном увольнении, — этим, как пишет автор, поделился с ним Келли. — Если подобное произойдет, то это станет лучшим днем с тех пор, как я занял эту должность».

Экс-руководитель аппарата Белого дома также признался, что в первую очередь служит стране, а уже потом президенту Соединенных Штатов.

Напомним, Джон Келли ушел в отставку в конце прошлого года, его сменил Мик Малвейни. Трамп в свою очередь поблагодарил Келли за службу, отметив, что он «преданно служил США и является великим патриотом».

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