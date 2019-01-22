Вашингтон, 22 января, 2019, 08:12 — ИА Регнум. На фоне того как всё ближе второй саммит между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, всё выше вероятность, что очередная встреча окажется не чем иным, как просто возможностью для главы Белого дома поддержать иллюзию прогресса в вопросе ядерного разоружения Корейского полуострова, пишет Дэниел Ларисон в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Так, если учесть, что с момента первой встречи американского и северокорейского лидеров не удалось добиться хоть какого-либо прогресса в переговорах США и Северной Кореи, можно говорить о том, что и второй саммит не даст каких-либо ценных результатов ни для США, ни для их союзников. Единственная причина, по которой нужно проводить второй саммит, — это возможность поддержать иллюзию того, что США и КНДР поддерживают серьезные переговоры по вопросу северокорейской ядерной программы. Тем не менее цели, которые называют в Вашингтоне, как всегда, нереалистичны.

Пока Трамп сохраняет эту иллюзию, он может ставить себе в заслугу что-то, чего на самом деле сделано не было. С другой стороны, такой подход не позволяет развиваться реальным переговорам, которые бы могли привести к существенным улучшениям в отношениях Пхеньяна и Вашингтона. У американской дипломатии есть шанс на конструктивный диалог с КНДР, если их курс будет построен на реалистическом прогрессе в сближении двух стран, который можно было наблюдать на протяжении прошедшего года.

Пока же администрация США цепляется за фантазию о «полном и проверяемом ядерном разоружении», эти саммиты так и останутся встречами ради встреч. Говорить о разоружении, которого не произойдет, — значит тратить время всем, кто в этом участвует, а попытки направить дипломатию на недостижимую цель лишь дадут сторонникам жесткой линии в американской администрации возможность выступать за более жесткие меры, в том числе военного характера.

Вашингтону нужно быть готовыми признать, что в обозримом будущем Северная Корея останется ядерной державой. Администрация США должна воспользоваться заявлениями Ким Чен Ына о том, что КНДР не будет распространять свои технологии и использовать их в качестве фундамента для дальнейших переговоров. К сожалению, велика вероятность, что президенту США будет достаточно провести бессодержательную встречу, на которой он сможет сфотографироваться с северокорейским лидером, тогда как дипломатия с КНДР будет по-прежнему двигаться курсом в никуда.

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Напомним, встречу лидеров США Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына стороны планируют провести, как отмечают в Белом доме, в конце февраля. В качестве места для второго американо-северокорейского саммита называют ряд городов Вьетнама.

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