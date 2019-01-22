Boeing 777 прервал взлёт из-за постороннего звука в двигателе в Иркутске
Иркутск, 22 января, 2019, 08:08 — ИА Регнум. В Иркутске из-за технических проблем не смог взлететь самолет авиакомпании Nordwind Airlines, направлявшийся на остров Пхукет в Таиланде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте.
По данным ведомства, экипаж самолета Boeing 777, на борту которого находились всего 445 человек, прекратил взлет из-за «постороннего звука в двигателе».
В пресс-службе иркутского аэропорта отмечают, что в настоящее время пассажиры, которые находятся на территории воздушной гавани, регистрируются на резервный борт.
Причина возникновения звука в двигателе пока неизвестна.
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