Иркутск, 22 января, 2019, 08:08 — ИА Регнум. В Иркутске из-за технических проблем не смог взлететь самолет авиакомпании Nordwind Airlines, направлявшийся на остров Пхукет в Таиланде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Sergey Korovkin 84 Самолёт Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines

По данным ведомства, экипаж самолета Boeing 777, на борту которого находились всего 445 человек, прекратил взлет из-за «постороннего звука в двигателе».

В пресс-службе иркутского аэропорта отмечают, что в настоящее время пассажиры, которые находятся на территории воздушной гавани, регистрируются на резервный борт.

Причина возникновения звука в двигателе пока неизвестна.

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