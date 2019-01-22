Токио, 22 января, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Правительство Японии рассчитывает на «конструктивную дискуссию» между премьер-министром Синдзо Абэ и российским президентом Владимиром Путиным во время их встречи в Москве 22 января. Об этом генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил в ходе пресс-конференции в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Суга отметил, что воздержится от каких-либо прогнозов в отношении переговоров Путина и Абэ. Он добавил, что сам премьер-министр заявлял о намерении продвинуть переговоры по мирному договору с Москвой настолько, насколько это возможно.

Японская сторона ожидает конструктивной дискуссии, сказал Суга.

Читайте также: Абэ назвал условия заключения мирного договора между Москвой и Токио

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января Синдзо Абэ прибыл в Москву с официальным визитом. Основной темой переговоров японского и российского лидеров, как ожидается, станет заключение мирного договора между Японией и РФ.

Сообщалось также, что Абэ рассматривает вариант заключения мирного договора с Россией на условиях передачи Японии острова Шикотан и группы мелких островов Хабомаи. Вместе с тем 21 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни одна из сторон в ходе российско-японских переговоров не собирается жертвовать своими национальными интересами.

Читайте также: Японский премьер-министр приехал в Москву для переговоров с Путиным