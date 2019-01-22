Астана, 22 января, 2019, 07:52 — ИА Регнум. В Казахстане планируют создать киберспортивную академию для молодежи Esports Academy. Об этом 21 января сообщили на официальной странице государственной программы «Цифровой Казахстан» в Facebook.

Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Бой

Первый центр киберспорта появился в Астане. На странице сообщается, что для запуска центра разработана программа, план по организации и оснащению, а также утверждены требования к кадровому составу и технике.

На базе создаваемого центра планируется проводить мастер-классы, обучение, тренировки для аудитории в возрасте от 12 до 20 лет.

Отметим, в Казахстане создана организация Qazaq Cybersport Federation, которая создана для развития и популяризации в республике кибесрспорта. Данное направление также поддерживает АО «Казахтелеком».