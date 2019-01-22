Москва, 22 января, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Единственный, кто из официальных лиц Израиля поступил честно, — это патриарх Иерусалимский Феофил III, отказавшись видеть украинского президента Петра Порошенко на Святой земле, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Kremlin.ru Патриарх Иерусалимский Феофил III

"Кто поступил честно — это патриарх Иерусалимский. Он сказал: «Я эту рожу не хочу видеть», и поэтому его нога, насколько я понимаю, не будет загрязнять стены… православной церкви на Святой земле, не дали ему. Это, по крайней мере, хорошо. Второе — это то, что в Израиле никто не заметил, что Порошенко был. Несколько дней назад приезжал один африканский президент, второй, третий. Им в десять раз больше уделили внимания», — заявил Кедми.

Напомним, что с 20 по 21 января продлился визит Петра Порошенко в Израиль, где он встретился с президентом страны Реувеном Ривлином. Кедми назвал сам факт визита «позором для Израиля», даже несмотря на то, что этот визит остался практически незамеченным в израильском обществе.