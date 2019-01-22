Улан-Удэ, 22 января, 2019, 07:43 — ИА Регнум. В Бурятии бывший участковый уполномоченный полиции приговором Мухоршибирского районного суда признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, повлекших причинение тяжких последствий. Об этом ИА REGNUM сегодня, 22 января, сообщили в республиканской прокуратуре.

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Установлено, что весной 2017 года одного из жителей Бурятии задержали и доставили в пункт полиции за распитие спиртного в общественном месте. При задержании и доставлении теперь уже бывший участковый «применил к гражданину физическую силу, что повлекло причинение последнему тяжкого вреда здоровью».

Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишён права занимать должности государственной службы сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года стало известно, что в Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников республиканского ГИБДД МВД. Они отказались платить на автомойке и напали на директора.

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Напомним, в Барнауле (Алтайский край) бывший сотрудник патрульно-постовой службы предстанет перед судом за то, что применил физическую силу по отношению к задержанному и засунул ему в рот телефон.

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