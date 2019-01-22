Симферополь, 22 января, 2019, 07:23 — ИА Регнум. В Керченском проливе, где накануне, 21 января, загорелись два грузовых судна, продолжается поисково-спасательная операция. В настоящее время известно, что спасти удалось 12 моряков.

Цитата из к/ф «Пираты XX Века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР Пожар на корабле

Читайте также: Девять человек погибли при пожаре на судах в Керченском проливе

По уточнённым данным, погибли не 11 человек, как сообщалось ранее, а десять. Об этом сообщили в Новороссийском морском спасательно-координационном центре. Таким образом судьба ещё 10 членов экипажей остаётся неизвестной, пишет ТАСС. Суда продолжают поиски. Пожар на кораблях будет потушен только тогда, когда выгорит весь газ.

Напомним, на судне «Маэстро» находилось 15 моряков, в том числе граждане Турции и Индии. На борту «Канди» было 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии.

Ранее по теме: Пожар в Керченском проливе: СКР возбудил уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 января во время перевалки топлива на двух танкерах под флагом Танзании «Маэстро» и «Канди» в Чёрном море недалеко от берегов Крыма произошёл пожар. Происшествие случилось в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив.

По предварительным данным, нефтеналивные танкеры производили нелегальную перевалку нефтепродуктов. В связи с пожаром и гибелью людей Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.