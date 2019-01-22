Киров, 22 января, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Сумма задолженности 27 предприятий Кировской области перед работниками составляет более 146 млн рублей, заявил главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов, выступая на координационном совещании по этой теме. Об этом сообщила пресс-служба Вятского госуниверситета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В своём выступлении чиновник привёл данные реестра государственной инспекции труда в Кировской области. В соответствии с ними, большая часть задолженности, а именно 92% приходится на организации, признанные банкротами. В свою очередь в Кировстате отмечают, что на 1 января 2019 года задолженность по зарплате в регионе имеют два предприятия: ОАО «Сосновский судостроительный завод» и ОАО «Белохолуницкий машстройзавод», совокупный долг которых превышает 47 млн рублей.

По итогам совещания правительству Кировской области рекомендовано активизировать работу с целью погашения задолженности. Отмечается также, что в целях вывода Сосновского судостроительного завода из кризисной ситуации поручено взять на контроль проведение мероприятий по оптимизации производственной базы предприятия, а также разработку стратегии по выводу завода из сложившейся ситуации.

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