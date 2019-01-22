Луганск, 22 января, 2019, 07:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины три раза обстреляли территорию ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 22 января официальный сайт оборонного ведомства.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Под огнём ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, находящиеся в районе населённых пунктов Раевка, Желобок и Донецкий.

Посёлок Донецкий ВСУ обстреляли из вооружения БМП и крупнокалиберного стрелкового оружия. По Желобку со стороны населённого пункта Крымское прилетело семь 82-мм мин, три гранаты РПГ и пять боеприпасов, выпущенных из вооружения БМП. ВСУ обстреляли Раевку со стороны посёлка Старый Айдар, выпустив десять мин калибра 82 мм.

На данный момент информации о потерях и разрушениях не поступало.

Напомним, 21 января в ЛНР зафиксировали пять случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по территории Луганской Народной Республики более ста единиц боеприпасов.

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