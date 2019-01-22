Москва, 22 января, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Для рубля 21 января картина была не слишком благоприятной, но обвала российской нацвалюты не произошло. К вечеру рубль обесценился по отношению к доллару на 0,09%, а к евро — чуть больше, на 0,16%. Рост цены на нефть не позволил рублю обесцениться сильнее, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. Цена на нефть сорта Brent к вечеру понедельника немного повысилась, на 0,6%, до $62,84 за баррель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Общую картину на финансовых и сырьевых рынках омрачили вышедшие данные по ВВП Китая за четвертый квартал 2018 года. Китайский ВВП в годовом выражении вырос на 6,4%, что оказалось немного меньше темпов роста этого показателя в третьем квартале, когда ВВП Поднебесной повысился на 6,5%. Опубликованный результат совпал с ожиданиями рынка, поэтому обвалов на рынках сырья или валют развивающихся стран не случилось.

Курс евро к доллару 21 января незначительно вырос, на 0,04%. В еврозоне напряженно ожидают, какой «план Б» по Brexit обнародует британскому парламенту правительство Терезы Мэй и что будет дальше с выходом Великобритании из ЕС. Пока Британия напоминает кота с известной карикатуры, который сидит на пороге открытой двери и не уходит, несмотря на любезное приглашение покинуть помещение, а Евросоюз — хозяина дома, пребывающего в растерянности и не понимающего, что ему делать с обнаглевшим котом.

Индекс российских гособлигаций RGBI вырос на 0,11%. Исходя из цены на нефть и внешнеполитической ситуации, на сегодня, 22 января, без изменений остается прогноз по курсу доллара в 66−67 руб., а по курсу евро немного понижается, до 75−76,3 руб.

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