Нанкин, Китай, 22 января, 2019, 06:50 — ИА Регнум. Мемориальный зал памяти жертв Нанкинской резни начнет в наступившем году изучать семейные древа жертв и выживших в резне во имя сохранения исторических свидетельств, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Город жизни и смерти». Реж. Лу Чуань. 2009. КНР Нанкин. 1937

Нанкинская резня началась 13 декабря 1937 года, когда японские захватчики напали на город Нанкин. В течение шести недель они вырезали 300 тыс. мирных жителей и безоружных солдат. Выжившие являются живыми свидетелями резни. Однако их уже осталось меньше ста человек, если верить официальным данным.

Куратор мемориального комплекса Чжан Цзяньцзюнь заявил, что изучение фамильных древ поможет усилить понимание масштаба и ужаса случившейся трагедии среди нынешних и грядущих поколений, который не застали резню и в будущем не смогут получить устных свидетельств от очевидцев.

Напомним, что с каждым годом становится всё меньше очевидцев, переживших Нанкинскую резню. Буквально в преддверии очередной годовщины трагедии в 2018 году умерли еще двое выживших тогда.