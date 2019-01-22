Пекин, 22 января, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Китая задержали в провинции Юньнань страуса, бегавшего по дороге и вносившего беспорядок в дорожное движение, сообщает телеканал CGTN.

Страус

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как испуганная птица мечется по проезжей части, а недоумевающие водители пытаются объехать его. Сообщается, что после инцидента страуса вернули владельцу. Птица не пострадала.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года во время представления в казанском цирке страус прорвался через ограждение манежа и выбежал в первые ряды зрителей, устроив там переполох. Страус был пойман, его увели за кулисы. Пострадавших не было.