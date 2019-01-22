Петропавловск-Камчатский, 22 января, 2019, 05:22 — ИА Регнум. На Камчатке экипажи надводных кораблей Тихоокеанского флота РФ приступили к проведению корабельных учений в рамках специальной курсовой задачи К-1, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Mil.ru Корабли Тихоокеанского флота

Сообщается, что экипажи боевых кораблей отрабатывают навыки по выполнению боевых задач в базе, противодиверсионной обороне кораблей, нормативы по борьбе за живучесть корабля.

«Проводятся учения по приготовлению корабля к походу и взаимодействию с постами рейдовых служб», — говорится в сообщении.

После сдачи курсовой задачи К-1 корабли ТОФ планируют выйти в морские полигоны для выполнения учебных стрельб и боевых задач с применением вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» выполнил первую курсовую задачу (К-1) в акватории Средиземного моря. Экипаж корабля выполнил все нормативы по обслуживанию вооружений и матчасти фрегата.