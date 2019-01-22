Якутск, 22 января, 2019, 05:09 — ИА Регнум. В Якутии пока в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии, но при этом процент тех, кто заболевает гриппом, растёт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по республики.

Mil.ru В больнице

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За неделю с 14 по 20 января заболеваемость ОРВИ в регионе превысила эпидемические пороги на 46,1%, в столице республике Якутске — на 62%. 82% заболевших — дети. Болезни вызывают вирусы негриппозной этиологии, но при этом возрастает и доля вирусов гриппа — она достигла 35%.

В Роспотребнадзоре просят не отправлять заболевших детей в учреждения образования и на культурно-массовые мероприятия, рекомендуют не посещать места скопления людей или находиться там в маске, мыть руки с мылом и промывать нос после посещения общественных мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, классы в школах Якутии начали закрываться на карантин ещё в начале декабря. Тогда в республике был превышен эпидпорог, циркулировали в основном вирусы негриппозной этиологии.