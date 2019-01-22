Москва, 22 января, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Около 72% граждан Японии не верят в прогресс на переговорах японского премьер-министра Синдзо Абэ с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Fuji TV и газетой Sankei Shimbun.

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Также свой соцопрос провела газета Asahi Shimbun, согласно которому 38% японцев готовы согласиться на передачу Японии острова Шикотан и группы прилегающих к нему мелких островов. При этом респонденты считают, что на других островах на юге Курильской гряды необходимо вести совместную с Россией хозяйственную деятельность при сохранении островов в составе РФ.

Другие 40% респондентов решительно настаивают на передаче всех островов на юге Курил Японии. В этом опросе 57% японцев возлагают надежды на переговоры Абэ и Путина в Москве.

Опросы проводились 19−20 января по телефонам по всей Японии. В исследовании Fuji TV приняли участие около 1 тысячи респондентов, у Asahi — около 1,9 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Москве состоятся переговоры между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что основной темой переговоров будет являться заключение мирного договора между странами.