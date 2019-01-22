Вашингтон, 22 января, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Китайским властям пора решиться на реальную сделку с Вашингтоном, иначе у них будут продолжаться проблемы с экономикой, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Комментируя результаты годового отчета государственного статистического управления Китая о том, что за последние 28 лет у этой страны худший показатель ВВП, Трамп написал:

«Китай демонстрирует самые низкие с 1990-го экономические показатели из-за торговых войн и новой политики. Китаю имеет смысл наконец заключить реальную сделку и прекратить ходить вокруг до около».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пекине отмечают, что в I квартале минувшего года годовой рост ВВП был равен 6,8%, во II — 6,7%, в III — 6,5%, а в IV — 6,4%. Между тем инвестиции Китая в основные средства увеличились в минувшем году на 5,9% — рост на 0,5 п.п. по сравнению с первыми тремя кварталами 2018 г.

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