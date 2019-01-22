Казань, 22 января, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Набережночелнинская общественная организация обратилась к прокурору Илдусу Нафикову с просьбой изучить опыт Чечни по вопросу списания безнадёжной задолженности за газ, накопившейся у жителей республики, предлагая последовать этому примеру в Татарии. Инициатива уже вызвала живое обсуждения со стороны жителей региона, но далеко не все согласны с нею. Добросовестные плательщики за услугу пишут в соцсетях, что «человек, который исправно платит за всё всегда и вовремя, после этих новостей немного в шоке», звучат также мнения, что подобный шаг облегчит работу судебным приставам — «сразу тысячи исполнительных производств закроются, и они вздохнут с облегчением», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги за газ

Напомним, решением районного суда Грозного по иску прокурора к «дочке» Газпрома — ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» свыше 9 млрд рублей долгов жителей Чечни за газ были признаны невозможными к взысканию. Несмотря на то, что решение пока не вступило в законную силу и ответчик пытается его обжаловать, регионы уже начали обращаться в надзорные инстанции на местах с просьбой об аналогичном шаге. Подобные обращения уже появились в Смоленской области, Чувашии и ряде других регионов. А депутат Госдумы Михаил Емельянов (фракция «Справедливая Россия») предложил устроить «газовую амнистию» регионам с малыми доходами.

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Обращение к прокурору Татарии Илдусу Нафикову подготовил благотворительный фонд «Люди Татарстана» из Набережных Челнов, созданный Сергеем Изотовым в 2015 году для помощи разным категориям граждан. В нём авторы напомнили об иске прокуратуры Чечни и о том, что именно они потребовали списать долги с жителей Чечни.

«В обоснование исковых требований прокуратура указала на «невозможность взыскания», а также на то, что работа по сбору долгов с населения может повлечь социальное недовольство. Аналогичные основания, на наш взгляд, имеются и в Республике Татарстан. Мы, безусловно, понимаем, что в Российской Федерации не действует прецедентное право. Но при этом в основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов Федерации между собой», — пишут авторы прокурору и просят «внимательно изучить материалы вышеуказанного дела, решение суда и обратиться с аналогичным иском в защиту неопределенного круга лиц, проживающих на территории Республики Татарстан».

Данное обращение вызвало спор среди жителей региона, и мнения разделились. Добросовестные плательщики недовольны:

«А я оплачивала все счета, экономя на другом. А соседи-алкаши в долгах. Может, тоже перестать платить, вдруг года через три спишут долг…», «Путин транспортный налог неплательщикам тоже списал. А я как дурак плачу каждый год», «Какие алкаши? У меня сосед с зарплатой более 70 тыс. руб. катается на лендровере и не платит более полугода! А я со своих крох отстегиваю всю сумму квартплаты тютелька в тютельку!», «Всем что-то списывают, а если нет долгов, их тоже надо как-то поощрять…», «Человек, который исправно платит за всё всегда и вовремя, после этих новостей немного в шоке».

Есть и те, кто поддерживает списание долгов, звучат и объяснения, какие именно долги нужно списывать:

«Где подписать?», «Мне кажется, этого ждут судебные приставы, сразу тысячи исполнительных производств закроются, и они вздохнут с облегчением», «Списали те долги, срок по которым превышает три года, то есть срок исковой давности. Следовательно, при отсутствии попыток взыскания этих долгов в более ранние сроки, те сроки считаются пропущенными, и эти долги не могут быть взысканы. Единственная тонкость, что в делах с истечением срока исковой давности в суде должен заявлять ответчик или его представитель. Если сроки «погасил суд», то это нарушение, а если кто-то ходатайствовал от группы лиц, муниципалитета, коммунальщиков, и т.п., то нарушения нет. В остальных субъектах по старым долгам это сработает точно так же, если Газпром не пытался взыскать эти долги ранее и не приостановил сроки давности».

Напомним, в конце июня 2018 года глава ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков на пресс-конференции сообщил, что почти 28 тыс. абонентов не платят за услугу свыше трёх месяцев, а дебиторская задолженность составляет более 643,5 млн рублей.