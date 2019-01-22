Вашингтон, 22 января, 2019, 04:02 — ИА Регнум. Сотрудники ЦРУ и разведывательные службы Северной Кореи на протяжении десяти лет проводят некие секретные консультации, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Флаги США и КНДР

Газета утверждает, что на протяжении десяти лет между разведслужбами США и КНДР существовал секретный канал связи, позволявший поддерживать контакт и помогавший в освобождении задержанных граждан этих стран. Также, как сообщает газета, в том числе и благодаря этому каналу состоялась встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в 2018 году в Сингапуре.

Подчеркивается, что одно время контакты между разведслужбами были приостановлены во время президентского срока Барака Обамы. Позже эти каналы возобновил Майк Помпео после назначения на должность главы ЦРУ в январе 2017 года. Отмечается, что этот канал связи помог организовать поездку Помпео в КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января агентство Bloomberg сообщило, что следующая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти во Вьетнаме. Ранее, 19 января, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча между лидерами США и КНДР может состояться в конце февраля 2019 года.