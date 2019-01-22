Киев, 22 января, 2019, 03:58 — ИА Регнум. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — не агент Кремля, а пуля с непредсказуемой траекторией полета, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко, пишет газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

"Категорически отрицаю, что Юля — агент Кремля, — сказал Луценко. — Я много знаю про нее. Юля — это пуля, которая летит только по ей известной траектории».

Украинский чиновник заявил, что Тимошенко очень опасна, поскольку поступает по-своему — в своих интересах, так, как «считает нужным только она».

Напомним, фигура Тимошенко обсуждается в связи с предстоящими 31 марта 2019 года выборами украинского президента.

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