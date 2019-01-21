Амстердам, 22 января, 2019, 01:07 — ИА Регнум. В результате стрельбы в нидерландском городе Хелмонде получили ранения две девочки — 15-ти и двух лет, сообщает NL Times.

Стрельба

Сообщается, что неизвестный мужчина открыл стрельбу по автомобилю, в салоне которого находились дети. В результате стрельбы 15-летняя девочка получила ранение в руку, а двухлетний ребенок — в ногу.

Нападавший скрылся с места происшествия. Позднее полиции удалось задержать одного из подозреваемых. Продолжается расследование происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября 2018 года в Нидерландах 16-летний подросток устроил стрельбу из огнестрельного оружия в своей школе. В результате стрельбы пострадавших не было. Подростка, устроившего стрельбу, задержала полиция.