Москва, 22 января, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Выставка «Восточный календарь» начнет работать 23 января в Государственном музее Востока (Москва), сообщили в пресс-службе организации.

Orientmuseum.ru Экспонат выставки «Восточный календарь»

«Государственный музей Востока совместно с представительством в Москве Тайбэйско-Московской комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству представляют выставку графических работ художников Тайваня «Восточный календарь», — сообщили в пресс-службе.

В музее уточнили, что посетители смогут увидеть «все знаки восточного, лунного-солнечного календаря, выполненные в разные годы». Экспозиция представлена десятью работами из частной галереей «Yangxi» (Тайбей) и шесть работ из Национального Музея Изящных Искусств Тайваня.

На выставку в Москву привезены работы, которые в Тайване победили на предновогоднем конкурсе и были представлены в тайваньском Национальном Музее Изящных Искусств. 33-й конкурс, который проходил в Тайбее, был посвящен Году Собаки — 2018, а следующий, соответственно, будет посвящен Году Свиньи (2019 год по восточному календарю).

Предлагается посмотреть работы, выполненные с использованием цифровых технологий, а также — в разных техниках печатной графики (шелкография, литография, ксилография). Выставка открывается 23 января и продлится до 17 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Музее Востока прошла выставка «Рерихи. Сохраняя культуру», приуроченная к 100-летию музея.