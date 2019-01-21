Москва, 22 января, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 22 января, Госдума рассмотрит во втором, решающем чтении законопроект, направленный на запрет взыскания с граждан средств из денежных выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Речь идет об инициативе, внесенной депутатами фракции «Единая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Неверовым еще в 2017 году. Так, авторы законопроекта предлагают запретить арест или блокировку на счетах граждан средств, которые они получили в виде социальных выплат. Другими словами, депутаты предлагают запретить взыскивать с граждан социальные пособия, компенсации, средства материнского капитала и прочие льготные выплаты, даже если гражданин числится должником в банке.

Для этого, в первоначальной редакции, предлагалось создавать специальные банковские счета, на которые будут зачисляться средства социального характера. Таким образом, предполагалось, что арест «социальных» счетов будет запрещен, это сделает их «неприкосновенными» для представителей банков и судебных приставов. За нарушение таких правил депутаты предлагали установить административную ответственность в виде штрафа от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Законопроект был принят в первом чтении в ноябре 2017 года, однако затем депутаты долго обсуждали его доработку с представителями банковского сообщества и судебных приставов, рассказал накануне журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«У нас год ушёл на согласительные процедуры, в результате ко второму чтению подготовлен согласованный вариант, который записывает строгую обязанность и банка с одной стороны, и службы судебных приставов с другой стороны при списании средств обязательно дифференцировать данные средства, отделить их от тех, которые могут быть списаны», — подчеркнул Исаев.

Так, ко второму чтению депутаты также прописали, что новые правила должны коснуться не только банков, но и любых других кредитных организаций, которые обслуживают счета должников. При этом «неприкосновенными» также станут средства, которые получили граждане, пострадавшие в ЧС.

Кроме того, профильный комитет Госдумы также одобрил поправку, обязывающую работодателей или других лиц, которые выплачивают гражданину средства социального характера, указывать такой вид дохода и прописывать, что его взыскание запрещено. Порядок указания такой информации установит Центробанк РФ.

По словам Исаева, депутаты надеются принять закон в третьем чтении уже на этой неделе, то есть до 24 января. Если их планы реализуются, то новые правила вступят в силу с 1 июня 2020 года.