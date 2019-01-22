Москва, 22 января, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Уникальная и красивейшая пристань «Серебряный Бор» на Хорошёвском спрямлении Канала им. Москвы находится в плачевном состоянии уже три десятка лет. Теперь же ГБУ «Гормост», к которому приписана пристань, приступило к реконструкции объекта, и начатые работы взволновали граждан. Почему — рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Николай Чеканов.

Николай Чеканов Синтез природы с архитектурой — абсолютно курортный вид на пристань Серебряный Бор, октябрь 2016

Примеры удручают, достаточно посмотреть на ансамбль тоннелей Волоколамского шоссе в Тушино, который стал шире, растерял скульптуры и декоративные элементы, и с которым недавно случилась авария. Карамышевский гидроузел тоже сейчас претерпевает определенные вмешательства — через него строится массивный мост. Так что ждет гранитную пристань «Серебряного Бора»? Финал — или, наоборот, новый расцвет?

Самое главное, что у пристани действительно есть ресурс к процветанию, к тому, чтобы вернуть былое благополучие и стать, помимо прочего, полноценным транспортным объектом.

Читайте статью Решается судьба красивейшей пристани Москвы и другие публикации Николая Чеканова о судьбе российского архитектурного наследия.