Москва, 22 января, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 22 января, Госдума во втором чтении обсудит полномочия Центробанка и Генеральной прокуратуры в сфере борьбы с коррупцией среди чиновников, сообщает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Генеральная прокуратура и ЦБ будут взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок в рамках антикоррупционного законодательства.

Предполагается, что Банк России вначале получит запрос от Генпрокуратуры. Затем ЦБ обратится к иностранному регулятору с запросом. После получения информации он проинформирует Генпрокуратуру о результатах, та будет действовать в соответствии с полученными данными.

С 2013 года депутатам, членам Совфеда, российским чиновникам и высшим должностным лицам нельзя иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами зарубежных компаний. Зарубежную недвижимость им иметь можно, но действует требование об обязательности ее декларирования и раскрытия финансовых источников приобретения.