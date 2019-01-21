Вашингтон, 21 января, 2019, 18:49 — ИА Регнум. На американский истребитель-невидимку пятого поколения F-22 Raptor впервые в ходе ремонта была установлена деталь, изготовленная методом 3D-печати. Речь идет о кронштейне выбивной панели в кабине пилота.

Defense.gov F-22

Оригинальный кронштейн изготавливался из алюминия и был подвержен коррозии. Кронштейн на замену был изготовлен с использованием процесса нанесения порошкового слоя и применения лазера для создания слоя детали из титанового порошка. Об этом сообщил портал Military.com.

Следует заметить, что F-22 считается одним из самых дорогих в мире самолетов по обслуживанию. На вооружение ВС США был принят в 2005 году. Себестоимость одной боевой машины составила около 150 миллионов долларов. Себестоимость летного часа этого истребителя оказалась 60 тысяч долларов. Стоимость его обслуживания в течение 40 лет — 550 миллионов долларов. В конечном итоге каждый истребитель F-22 обойдется американским налогоплательщикам в сумму не менее 700 миллионов долларов.

Эти цифры и привели к сокращению заказа на данные истребители в четыре раза. Произведено всего 187 боевых машин. Сложности в обслуживании F-22 привели к тому, что в строю готовы к боевому применению только 49% от всего количества данных самолетов.

Безусловно, применение технологий 3D-печати — это шаг вперед в ремонте авиационной техники, но вряд ли изготовление одного кронштейна серьезно удешевит обслуживание боевой машины стоимостью 150 миллионов долларов.