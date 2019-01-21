Киев, 21 января, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Бизнесмен и актер Владимир Зеленский станет кандидатом в президенты Украины только после прохождения процедуры регистрации в Центральной избирательной комиссии. Об этом 21 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Тарас Загородний, комментируя выдвижение Зеленского в кандидаты в президенты съездом партии «Слуга нарда».

Ярослав Бурдовицин Слуга народа

По его словам, «Украина не получит своего Эммануэля Макрона, поскольку Зеленский не сможет войти в тройку лидеров президентской гонки».

«Юридическая процедура должна обязательно сохраняться. ЦИК должен зарегистрировать, тогда ты можешь называться кандидатом в президенты. Тем не менее я не вижу возможности появления в тройке лидеров того, кто изменит расклады. Тройка — это Порошенко, Тимошенко, Бойко. Она останется. Я не вижу, чтобы за последние два месяца что-то кардинально могло измениться. Условный Макрон, которым нас тешили… Да не будет у нас Макрона, успокойтесь», — считает Загородний.

Он сообщил, что в последнее время выросли рейтинги Бойко, что позволило ему замкнуть тройку лидеров президентской гонки.

«По Бойко подтверждаю тенденцию… Когда Рабинович (лидер партии «За жизнь») отказался идти в президенты и выразил свою поддержку Бойко, то сошлись электораты. Это дало синергетический эффект. Плюсом также стало то, что у Юрия Бойко и «Оппозиционной платформы — За жизнь» есть система, которая может доносить месседжи избирателям и защищать избирателей. У Бойко сохраняются большие шансы прохождения во второй тур. У него есть система и достаточно большой президентский рейтинг», — сказал Загородний.

Политолог считает, что по рейтингам Зеленского ударил скандал с журналистом и выявление его бизнеса в России.

«Единственный сюрприз мог быть от Зеленского. Но когда начались конкретные вопросы, мы видим, что началось плавание. Выявили его бизнес в России, нахамил журналистам, не было адекватного ответа. Если ты заявляешь свое влияние на политику, ты не капризный артист, который может себе позволить послать журналиста, особенно по политическим вопросам… Показалось, что он не готов играть по правилам», — подытожил Загородний.

Как сообщалось, 21 января художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский рассказал в интервью«Украинской правде», чтовыйдет из своего бизнеса в случае победы на выборах.

Как сообщалось, в сюжете программы «Схемы» от 17 января 2019 года говорилось, чтоЗеленский продолжает вести кинобизнес в России, несмотря на заявления, что он закрыл его в 2014 году. Журналисты выяснили, что в РФ работают три компании, основателем которых является кипрская фирма, которая также является соучредителем ООО «Квартал 95». По данным «Схем», одна из трех российских компаний—«Грин Филмс»—продолжает продюсировать фильмы и получила государственное финансирование в РФ. Напомним, 18 января Зеленский объяснил, что его компания не работает в России, но продает интеллектуальные права в 21 страну мира. Юрист «Квартала 95» Иван Баканов отметил, что студия «Квартал 95» получает деньги из РФ только в качестве роялти за использование ее продукции, созданной до 2014 года. В декабре 2018 годаЗеленский заявлял, что последний российский фильм, над которым работала его фирма, вышел в прокат в 2014 году и до 2014 года у студии был офис в Москве.