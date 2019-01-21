Калуга, 21 января, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Около 55,3 миллиарда рублей планируется израсходовать в течение ближайших шести лет на исполнение государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», которая была одобрена сегодня, 21 января на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании областного правительства.

Как отмечалось на заседании правительства области, программа развития калужских дорог рассчитана на период 2019—2024 годы и состоит из двух подпрограмм: «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» и «Повышение безопасности дорожного движения». Из запланированных на программу более 53 млрд рублей 29,7 млрд рублей составят средства областного бюджета и 22,1 млрд рублей — средства федеральной казны. Финансирование также будет осуществляться за счет местных бюджетов и привлеченных средств.

Как рассказала на заседании областного правительства министр дорожного хозяйства региона Ольга Иванова, общий объем финансирования мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» составит 51,8 млрд рублей. К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию 210 км дорог, как регионального (157 км), так и местного значения (52 км). По словам калужского министра, в числе наиболее значимых для социально-экономического развития области — вторая очередь строительства обхода города Калуги на участке Анненки-Жерело протяженностью 21,7 км. Кроме того, завершение строительства автомобильного кольца вокруг областного центра позволит полностью вывести транзитный транспорт за пределы Калуги. Новая объездная автодорога вокруг посёлка Детчино протяженностью 71 километр напрямую соединит посёлок Ферзиково и Варшавское шоссе. Еще 63 километра дорог планируется реконструировать в Медынском и Износковском районах. На эти цели будет выделено 3,1 миллиарда рублей из бюджета правительства Москвы.

За весь период реализации программы будет отремонтировано 734 км дорог, из которых 356 км — регионального и 378 км — местного значения. На развитие и улучшение дорожной сети из федерального бюджета поступит почти 3,3 миллиарда рублей (всего — 8,8 млрд рублей).

В рамках подготовки празднования 650-летия Калуги за три года на дорожную сеть областного центра будет направлено 1,8 млрд рублей. Это позволит отремонтировать более 170 км дорожной сети. Кроме того, запланированы работы по устройству автоматизированных пунктов весового и габаритного контроля (261 млн рублей), а также внедрению интеллектуальных транспортных систем (20 млн рублей). Ожидается, что к концу 2024 года процентный показатель дорог, соответствующих нормативным требованиям, в Калужской агломерации увеличится с 49 до 85%, а в целом по области — с 46 до 47,7%.

На заседании правительства области особое внимание также было уделено мерам по повышению безопасности дорожного движения. Так, на безопасность калужских дорог предусмотрено 1,3 миллиарда рублей. Предполагается, что через шесть лет количество мест концентрации ДТП на дорожной сети Калужской области сократиться в два раза с 48 до 24.

«Программа «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» является одной из самых важных и имеет большой резонанс у населения. Поэтому надо ответственно подходить к ее реализации и уделять первоочередное внимание качеству», — подытожил дискуссию губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Напомним, в планах 2019 года — реконструкция 17 км дорог в Сухиничском, Ульяновском, Спас-Деменском и Мещовском районах Калужского региона. В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» также реконструкция 40 км дорог в Износковском и Медынском районах. На повышение безопасности дорожного движения в 2019 году предусмотрено 214 млн рублей.