Сеул, 21 января, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Полиция Южной Кореи задержала наркоторговцев, которые ввозили метамфетамин из-за рубежа, сообщает YTN.

MasDom Полиция. Южная Корея

Полицейское управление г. Сеула задержало 25 человек, 14 из них впоследствии были арестованы.

58-летнего гражданина обвиняют в доставке метамфетамина в период с 2016 года на сумму 3,6 млрд вон (~$3,18 млн) из страны Юго-Восточной Азии Комбоджа.

По сообщению информационного источника, наркотик в страну попадал через двенадцать 50-летних домохозяек, которые перевозили его в нижнем белье. Известно, что за три года было импортировано более 6 кг метамфетамина на общую сумму в 3,6 млрд вон (~$3,18 млн).

Метамфетамин — производное амфетамина, белое кристаллическое вещество. Метамфетамин является психостимулятором с высоким потенциалом к формированию зависимости, в связи с чем отнесён к наркотическим веществам.