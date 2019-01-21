Мадрид, 21 января, 2019, 17:51 — ИА Регнум. В то время, как правительство Испании готово увеличить реальные инвестиции в Каталонию больше чем наполовину, оно намерено почти на треть уменьшить средства, которые получат министерства и зависящие от них структуры в этом регионе, сообщает сегодня, 21 января, испанское издание ABC. В результате у центральной администрации будет меньше материальных возможностей для осуществления своих целей в Каталонии, и ее присутствие там сократится.

Jan Harenburg Правительство Каталонии

Согласно проекту бюджета Испании, представленному министром финансов Марией Хесус Монтеро, государство в 2019 году инвестирует 143,5 млн евро в министерства, автономные учреждения и другие официальные структуры в Каталонии. Эта цифра на 29,54% меньше тех 203,64 млн, которые предыдущее правительство под руководством Народной партии (PP) выделило в 2018 году.

Необходимо принимать в расчет, что в результате частичной передачи полномочий у семи из десяти испанских министерств нет представительства на территории Каталонии, уточняет ABC. Но с точки зрения оппозиционной Народной партии планируемое сокращение расходов означает «ликвидацию государственного присутствия в Каталонии», заявила депутат от PP из Барселоны Алисия Санчес-Камачо.

Эти слова прозвучали не просто так: урезание трат, задуманное социалистическим правительством, серьезно затронет министерство труда (инвестиции в которое рухнут на 97,2%), министерство промышленности (его ждет лишение 99,14%) и министерство внутренних дел (которое потеряет 58,19%). Кроме того, лишится 29,5% министерство развития, 23% — министерство финансов и 10,9% — министерство экологического перехода.

Увеличатся только инвестиции в министерство культуры (на 1,45%), а также в министерство обороны (на 575%), но в последнем случае следует принимать во внимание незначительность суммы, которая вырастет с 8 760 евро до 54 960. Расходы на персонал при этом не учитываются.

Сокращение инвестиций в министерство внутренних дел в Каталонии больше всего бросается в глаза с учетом политической ситуации в регионе, где сепаратистские Комитеты по защите республики (CDR) проводят уличные акции, а председатель Женералитета Ким Торра несколько раз обращался к сторонникам независимости с призывом усилить протестную деятельность.

С учетом этих обстоятельств ожидается, что Верховный суд уведомит о приговоре по делу каталонских политиков-сепаратистов до лета, а уличные протесты в случае признания их виновными непременно будут. В то время как в прошлом году кабинет Рахоя предусмотрел передачу 4,4 млн на нужды министерства внутренних дел в Каталонии, социалисты готовы потратить на эти цели лишь 1,76 млн. Это означает сокращение инвестиций в Главное управление полиции на 34,26%, а в Главное управление гражданской гвардии — на 73,13%.