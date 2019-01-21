Вашингтон, 21 января, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Военный новостной ресурс Defence Blog опубликовал новые спутниковые снимки российской системы противоспутникового оружия. На снимках изображены стартовые площадки российской системы противоракетной обороны и противоспутникового оружия в районе космодрома Плесецк на севере России.

Mil.ru Противоракета дальнего перехвата

Речь идет о новейшем противоспутниковом комплексе ПЛ-19 «Нудоль». Пусковые площадки размещены на территории бывшего стартового комплекса ракеты «Циклон-2», на космодроме Плесецк, который находится примерно в 800 километрах к северу от Москвы.

По мнению издания, ориентировочно строительство стартовых площадок новых противоспутниковых ракет началось в конце 2015 — начале 2016 года. К лету 2017 года западный участок был готов, строительство восточного участка завершилось несколько позже. Вокруг участков ведется подготовка к крупномасштабному строительству инфраструктуры, ведется вырубка лесов и подготовка строительных площадок под объекты.

Издание отмечает, что российские специалисты подают систему «Нудоль» как систему противоракетной обороны, однако представители американской разведки говорят, что система создана в первую очередь как антиспутниковая. По мнению американской разведки, это новая мобильная система вооружения для поражения космических спутников на низкой околоземной орбите и противодействия ракетам противника, нацеленным на важные промышленные районы.

Система противоракетной обороны «Нудоль» ПЛ-19 должна заменить нынешнюю систему противоракетной обороны А135 советской эпохи. Он состоит из РЛС управления огнем Дон-2Н и трех типов ракет, установленных на шасси МЗКТ-792 911.

Дальнобойная версия, основанная на 51Т6, способна уничтожать цели на расстоянии до 1500 км (930 миль), на высотах до 800 километров; средней дальности, обновление 58Р6, предназначена для поражения целей на расстояниях до 1000 километров (620 миль), на высотах до 120 километров; и короткого диапазона (53Т6М или 45T6 (на основе 53Т6)), с радиусом действия 350 километров (215 миль) и потолком полета 40−50 километров.

Издание утверждает, что ракеты большой дальности, скорее всего, будут оснащены ядерными боеголовками, в то время как другие будут иметь боеголовки кинетического поражения.

По мнению американских военных экспертов, перспективная система ПРО «Нудоль» и современные ракетные комплексы С-500 станут основой комплексной интегрированной системы воздушно-космической обороны России, которая также будет включать в себя различные современные наземные средства обнаружения, в том числе и станции предупреждения о ракетном нападении. Главным разработчиком комплекса является концерн ПВО «Алмаз-Антей». Разработкой ракет дальнего перехвата, считают американцы, вероятно, занимается ОКБ «Новатор».