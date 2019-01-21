Москва, 21 января, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Посещаемость российских кинотеатров в первые недели 2019 года достигла абсолютного рекорда. Об этом заявил на пресс-конференции 21 января министр культуры России Владимир Мединский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

По его словам, за первые три недели января кинотеатры посетило уже более 21 миллиона человек. Таким образом, ежедневная аудитория кинотеатров составляет в среднем миллион зрителей.

«Это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю», — отметил министр.

Напомним, ранее Владимир Мединский сообщил, что кассовые сборы российского кино удвоились за последние семь лет, а его аудитория в 2018 году составила рекордные 55 млн человек.

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