Домодедово, Московская область, 21 января, 2019, 16:44 — ИА Регнум. В Московской области врачи удалили опухоль весом 7,5 килограммов, сообщили 21 января в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

(сс) skeeze Операция

«Врачи Домодедовской центральной городской больницы провели успешную операцию по удалению гигантской доброкачественной опухоли брюшной полости у 59-летнего мужчины», — рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что опухоль за полгода достигла веса в 7,5 килограммов. Министр поблагодарил врачей больницы.

По словам Матвеева, пациент идёт на поправку и вскоре будет выписан на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на мышах проведён эксперимент с применением вируса Зика для лечения опухоли мозга. Выяснилось, что вирус замедлил рост клеток опухоли. При этом остальной организм не пострадал.