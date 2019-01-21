Москва, 21 января, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на упрощение процедуры передачи прав на объекты недвижимости в ходе банкротства застройщика, внес в нижнюю палату парламента первый зампредседателя комитета Госдумы по экономполитике Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Застройщик

По закону, в случае банкротства застройщика исполнительный орган власти передает в арбитражный суд заключение о том, может ли застройщик передать имущество и свои обязательства другому лицу, которое намерено приобрести объект и достроить его. Такое заключение должно быть подано в течение 10 дней, однако на практике процесс затягивается в силу разных причин, отмечает автор законопроекта. В итоге, зачастую документы приходится оформлять по нескольку раз.

Депутат Госдумы предлагает наделить полномочиями по выдаче такого заключения орган исполнительной власти субъекта РФ. По мнению парламентария, такое нововведение сократит время подготовки заключения, что позволит уложиться в 10-дневный срок подачи документа в суд. Это, в свою очередь, позволит оперативно передать объект новому владельцу и продолжить строительство.