Ярославль, 21 января, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Генеральный подрядчик по уборке Ярославля МУП «Городское спецавтохозяйство» может остаться без уборочной техники. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снегоуборочная техника в Ярославле

Ситуация выглядит абсурдной: лишить имущества собственное предприятие требует его учредитель — мэрия Ярославля. Она подала в арбитражный суд заявление о признании недействительной сделки по продаже имущества «Городскому спецавтохозяйству» со стороны МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Речь идет о производственной базе предприятия на Московском проспекте, 95 единицах техники и 993 единицах движимого имущества.

Имущество было продано путем публичного предложения в декабре 2018 года. Дело в том, что «Спецавтохозяйство по уборке города», учрежденное также мэрией, находится в состоянии банкротства.

Таким образом городские власти фактически вывели все ликвидное имущество компании в новый МУП — «Городское спецавтохозяйство». Можно предположить, что кому-то из кредиторов САХа не понравилась такая ситуация, и он обратился в прокуратуру. Однако в прокуратуре Ярославской области ИА REGNUM сообщили, что не занимались данной ситуацией.

Пока что ситуация выглядит так — городские власти намеренно хотят лишить собственное предприятие техники. Одновременно с иском мэрия города обратилась с заявлением о принятии обеспечительных мер в отношении имущества «Спецавтохозяйства». Суд 18 января удовлетворил это заявление. Означает ли это, что техника предприятия арестована, неизвестно. В мэрии Ярославля обещали прокомментировать ситуацию позже. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.