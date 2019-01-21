Екатеринбург, 21 января, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Памятник первому руководителю СССР Владимиру Ленину в свердловском городе Ревде нужно сохранить для будущих поколений. Об этом заявил историк Иван Попп корреспонденту ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Владимир Ленин

«Срубить сук легко, а восстановить уже крайне сложно. Памятник Ленину — это уже часть нашей истории! К тому же напрашивается прямая аналогия с декоммунизацией на Украине — ни к чему хорошему такие меры не приводят!» — уверен историк.

Кроме того, фигура Ленина важна и потому, что именно он предпринял меры для технологического прорыва России в момент, когда другие политические силы опасались брать ответственность в свои руки:

«В ситуации 1917 года никто не хотел брать власть — а он взял и сделал первый шаг в сторону модернизации», — считает Попп.

По сведениям местных СМИ, судьбу памятника Ленину в Ревде решит Общественная палата города в феврале 2019 года. 3 октября 2018 года глава Ревды Ирина Тейшева заявляла, что в рамках нового благоустройства площади Победы, где сейчас стоит памятник, нужно решить дальнейшую судьбу объекта. А в январе 2019 года ревдинское отделение КПРФ начало сбор подписей за сохранение памятника. Активисты собрали уже более 500 подписей граждан.