Ярославль, 21 января, 2019, 16:23 — ИА Регнум. В Ярославле прошли одиночные пикеты против передачи Курил Японии. Так, депутат областной думы от КПРФ Алексей Филиппов встал с самодельными плакатами перед зданием правительства Ярославской области, кроме того, пикеты прошли возле Ярославского УФСБ, у памятника Владимиру Ленину и в других местах.

Https://kprf.ru Пикет у памятника Ленину

Https://kprf.ru Пикет у здания УФСБ

Https://kprf.ru Пикет у здания правительства региона

«Курилы не сдадим», «Путин, нет госизмене, Курилы — наши!», «Курилы — это территория России» — пикетчики потребовали решать вопросы территориальной целостности России не кулуарно, а через референдум.