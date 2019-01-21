Москва, 21 января, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев объяснил манипуляцией включение в санкционный список ЕС главы и замглавы ГРУ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«ЕС продолжает манипулировать высокими должностями и яркими именами, чтобы антироссийские санкции оставались в топе новостей. По знаменитому английскому принципу: чем больше ложь, тем скорее в неё поверят», — заявил Шхагошев.

Евросоюз ввел санкции против руководителя и замглавы ГРУ (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ) из-за «дела Скрипаля» в рамках нового режима сообщества по введению ограничительных мер в отношении ответственных, по мнению ЕС, за производство и распространение химического оружия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе по итогам планового заседания министров иностранных дел стран сообщества.