Киев, 21 января, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Основной проблемой выборов на Украине является контроль властями Центральной избирательной комиссии, а не так называемый российский фактор. Об этом на брифинге в Киеве заявил сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По его словам, ЦИК будет работать в интересах действующего президента Петра Порошенко.

«Сделали карманную Центральную избирательную комиссию, которая получила задачу обслуживать действующего президента, а не быть техническим органом, как везде в мире», — сказал Бойко.

Он также обвинил действующую власть в создании сети по скупке голосов.

«Создается сеть скупки голосов. Давят всех оппозиционеров, начиная с масс-медиа и завершая уголовными делами. Все это составные того, что выборы будут очень грязными», — рассказал Бойко.

В свою очередь, директор Института анализа и прогнозирования, украинский политический эксперт Юрий Лесничий считает, что отдельные украинские политики ради своей выгоды будут рассказывать о влиянии на выборы так называемой «руки Кремля».

«Этот информационно-политический фактор будет использоваться теми игроками, которым это выгодно… Украинскую позицию легче всего изменить через выборы — зачем воевать, если можно сменить власть и поставить наиболее удобную власть для россиян. Они показывают, что готовы тратить сотни миллионов долларов собственных средств, терять имидж, попадать под санкции, но не терять тут позицию, не сдаваться», — считает Лесничий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия стремится установить в Киеве подконтрольную себе власть через украинские президентские и парламентские выборы.

Президент отметил, что «в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри», поскольку понимают, что «украинская армия в последние годы качественно укрепилась, и осознавая, что любая дальнейшая попытка военного вторжения закончится для оккупантов плачевно».